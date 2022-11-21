هدية الصين سابقًا.. تايوان تودع الباندا "توان توان"

ذكرت حديقة حيوانات تايبيه أن ذكر باندا عملاقاً قدمته الصين لتايوان قبل 14 عاماً، كرمز للعلاقات الدافئة بينهما حينها، نفق، السبت، بعد تعرضه لسلسلة جلطات.

وجاء في بيان مقتضب لحديقة الحيوانات: "أكد فريقنا الطبي أن قلب توان توان توقف عن النبض الساعة 13:48 (05:48 بتوقيت غرينتش)".

وفي وقت سابق السبت، قال بيان منفصل إن حالة الباندا وصلت إلى "نقطة اللاعودة"، ولم يعد بإمكانه "عيش حياة جيدة".

ولاحظ الأطباء البيطريون لأول مرة، في أغسطس/آب الماضي، أن الباندا توان توان (18 عاماً) كان مريضاً عندما بدأ يعاني نوبات، وبدا عليه الاضطراب والخمول بشكل متزايد. وأظهرت الفحوص الطبية أنه يعاني علّة في الدماغ، وأعطي دواء مضاداً للتشنج.

واشتبهت حديقة الحيوانات، الشهر الماضي، في إصابة توان توان بورم في الدماغ، ونقلته لتلقي الرعاية التلطيفية.

وكان توان توان ورفيقته في التكاثر يوان يوان مُنحا إلى تايوان من جانب بكين أواخر عام 2008، في وقت كانت العلاقات بينهما أكثر ودية.

وتعتبر الصين تايوان جزءاً من أراضيها، وتعهدت سابقاً بإعادة الجزيرة الديمقراطية المتمتعة بحكم ذاتي إلى سيادتها، بالقوة إذا لزم الأمر. وفي إشارة إلى هذا الهدف، فإنّ اسمَي حيواني الباندا يعنيان "لم الشمل" أو "الوحدة".

وتستخدم الصين دببة الباندا كهدايا لتوطيد العلاقات مع دول أخرى، في ما يُسمّى "دبلوماسية الباندا".

المصدر / وكالات