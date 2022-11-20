مواجهات عنيفة مع الاحتلال في جبل المكبر شرق القدس المحتلة

اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، في بلدة جبل المكبر، جنوب شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال البلدة وسط إطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.

فيما أطلق شبان المفرقعات النارية تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحامها للبلدة.

فيديو| إلقاء المفرقعات النارية صوب قوات الاحتلال خلال المواجهات في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة pic.twitter.com/8lXZnrOYHE — فلسطين أون لاين (@pl24online) November 20, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين