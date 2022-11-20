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بالفيديو مواجهات عنيفة مع الاحتلال في جبل المكبر شرق القدس المحتلة

20 نوفمبر 2022 . الساعة 21:56 بتوقيت القدس
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 اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، في بلدة جبل المكبر، جنوب شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال البلدة وسط إطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.

فيما أطلق شبان المفرقعات النارية تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحامها للبلدة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#القدس #مواجهات #جبل المكبر

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