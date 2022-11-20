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تفاصيل حالة الطقس الليلة وغدًا

20 نوفمبر 2022 . الساعة 21:33 بتوقيت القدس
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توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس هذه الليلة صافٍ إلى غائم جزئي وباردًا خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت الدائرة إلى أنّ الجو يكون يوم غدٍ الإثنين، غائمًا جزئيًّا إلى غائم ولا يطرأ تغيُّر يذكر على درجات الحرارة، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ولفتت إلى أنّ الجو يكون يوم الثلاثاء المقبل غائمًا جزئيًّا إلى غائم ولا يطرأ تغيُّر يُذكر على درجات الحرارة، وفي ساعات الليل تكون الفرصة مهيّأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأربعاء، فيكون الجو غائمًا جزئيًّا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

فيما توقَّع الراصد الجوي قصي حلايقة، تأثُّر المنطقة بمنخفض جوي نهاية الأسبوع بمشيئة الله، مُقدّمته الخميس وتأثيره الفعلي الجمعة إلى السبت.
 

المصدر / فلسطين اون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#حالة الطقس #دائرة الأرصاد الجوية

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