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التعليق الأول لمدرب المنتخب القطري عقب الخسارة

20 نوفمبر 2022 . الساعة 21:19 بتوقيت القدس
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قال مدرب منتخب قطر فليكس سانشيز باس، في أول تصريح له عقب مباراة قطر والإكوادور: الخسارة أمام الإكوادور غير مرضية وعلينا أن نُصحّح مسار المنتخب في المباراة المقبلة.

وأضاف المدرب في مؤتمر صحفي: ارتكبنا الكثير من الأخطاء ولم نُحسن التمرير وكان طبيعيًّا أن نتلقَّى الخسارة.

وزاد بالقول: لا أسعى لاختلاق الأعذار والخسارة جاءت نتيجة للأداء غير الجيد للمنتخب في المباراة.

وتابع: نشعر بالضغط جراء الخسارة الأولى ولكنّ الإمكانية واردة في التحسن فمنتخب قطر لديه فرصة التدارك في المواجهتين المقبلتين.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
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