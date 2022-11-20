التعليق الأول لمدرب المنتخب القطري عقب الخسارة

قال مدرب منتخب قطر فليكس سانشيز باس، في أول تصريح له عقب مباراة قطر والإكوادور: الخسارة أمام الإكوادور غير مرضية وعلينا أن نُصحّح مسار المنتخب في المباراة المقبلة.

وأضاف المدرب في مؤتمر صحفي: ارتكبنا الكثير من الأخطاء ولم نُحسن التمرير وكان طبيعيًّا أن نتلقَّى الخسارة.

وزاد بالقول: لا أسعى لاختلاق الأعذار والخسارة جاءت نتيجة للأداء غير الجيد للمنتخب في المباراة.

وتابع: نشعر بالضغط جراء الخسارة الأولى ولكنّ الإمكانية واردة في التحسن فمنتخب قطر لديه فرصة التدارك في المواجهتين المقبلتين.

المصدر / فلسطين أون لاين