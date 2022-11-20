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أول تغريدة لأمير قطر بعد خسارة منتخب "العنابي" في افتتاح كأس العالم 2022

20 نوفمبر 2022 . الساعة 21:07 بتوقيت القدس
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في أول تغريدة له، بعد افتتاح مونديال قطر 2022، وخسارة منتخب العنابي أمام الإكوادور بهدفين نظيفين، قال أمير قطر، غرّد الشيخ تميم بن حمد على حسابه الشخصي في "تويتر" مرحباً بانطلاق المونديال.

ووفق متابعة فلسطين أون لاين، قال أمير قطر: بعد جهدٍ متواصل وعمل دؤوب دام 12 عامًا نشهد اليوم بكل اعتزاز انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

وأضاف: نرحب بضيوفنا من كافة أنحاء العالم، مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع المنتخبات المُشاركة وللجماهير بقضاء أوقاتٍ ممتعة.. #قطر2022.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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