أول تغريدة لأمير قطر بعد خسارة منتخب "العنابي" في افتتاح كأس العالم 2022

في أول تغريدة له، بعد افتتاح مونديال قطر 2022، وخسارة منتخب العنابي أمام الإكوادور بهدفين نظيفين، قال أمير قطر، غرّد الشيخ تميم بن حمد على حسابه الشخصي في "تويتر" مرحباً بانطلاق المونديال.

ووفق متابعة فلسطين أون لاين، قال أمير قطر: بعد جهدٍ متواصل وعمل دؤوب دام 12 عامًا نشهد اليوم بكل اعتزاز انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

وأضاف: نرحب بضيوفنا من كافة أنحاء العالم، مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع المنتخبات المُشاركة وللجماهير بقضاء أوقاتٍ ممتعة.. #قطر2022.

بعد جهدٍ متواصل وعمل دؤوب دام 12 عامًا نشهد اليوم بكل اعتزاز انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. نرحب بضيوفنا من كافة أنحاء العالم، مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع المنتخبات المُشاركة وللجماهير بقضاء أوقاتٍ ممتعة. #قطر2022 pic.twitter.com/qmkcYqZhIc — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) November 20, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين