لأول مرة منذ سنوات.. تفاصيل لقاء أردوغان بالسيسي في مونديال قطر

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأحد وللمرة الأولى منذ سنوات، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في العاصمة القطرية الدوحة خلال حضور الزعيمين افتتاح كأس العالم.

ومثّل افتتاح مونديال 2022 في قطر ملتقًى للعديد من رؤساء وقادة دول عربية وإفريقية، سافروا إلى الدوحة للمشاركة في انطلاق أول كأس عالم يُقام في دولة عربية وإسلامية.

وافتُتحت مساء الأحد فعاليات أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في الشرق الأوسط، وسط تدفق زعماء العالم ومشجعي كرة القدم، والتي تُقام في الفترة بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر المقبل.

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قادة دول عربية على هامش مشاركته في حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 بالعاصمة الدوحة.

وقال مراسل الأناضول إنّ أردوغان تَبادَل أطراف الحديث مع بعض القادة في "ملعب البيت" خلال زيارته للدوحة تلبية لدعوة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأوضح أنّ الرئيس أردوغان التقى نُظرائه الفلسطيني محمود عباس، والمصري عبد الفتاح السيسي، وملك الأردن عبدالله الثاني.

كما التقى حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" جياني إنفانتينو.

وقالت وكالة الأنباء التركية الرسمية إنّ الرئيس رجب طيب أردوغان، وصل إلى الدوحة، للمشاركة في الافتتاح، تلبية لدعوة من أمير قطر.

وأعلن التلفزيون المصري أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل إلى قطر لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم.

كما وصل إلى الدوحة، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرؤساء الجزائري عبد المجيد تبون والفلسطيني محمود عباس والسنغالي ماكي سال والرواندي بول كاغامي.

المصدر / فلسطين أون لاين/وكالات