فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أول تغريدة لأمير قطر بعد خسارة منتخب "العنابي" في افتتاح كأس العالم 2022

لأول مرة منذ سنوات.. تفاصيل لقاء أردوغان بالسيسي في مونديال قطر

في يوم افتتاح مونديال قطر.. من هو الذي "عانق الحرية" بعد 30 عاماً من الغياب؟

من هما اللذان توقّعا نتيجة مباراة افتتاح المونديال قبل انطلاقها وتحقّقت؟

مختص مقدسي يدعو لإحباط وتيرة التهويد المتسارعة في الأقصى والقدس

الكشف عن عدد الجماهير التي حضرت مباراة قطر والإكوادور

هكذا استقبلهم أمير قطر.. من هم الرؤساء والملوك الذين حضروا افتتاح كأس العالم؟

إينر فالنسيا.. من هو أول الهدّافين في كأس العالم قطر 2022

فالنسيا يخطف الأضواء.. خسارة لـ"العنابي" أمام "أماريّيوس" بهدفين نظيفين

التفاصيل الكاملة.. النيابة العامة والداخلية تعلنان نتائج التحقيق بحريق منزل عائلة "أبو ريا"

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

بالفيديو من هما اللذان توقّعا نتيجة مباراة افتتاح المونديال قبل انطلاقها وتحقّقت؟

20 نوفمبر 2022 . الساعة 20:22 بتوقيت القدس
...

توقَّع دُبَّا الباندا "سهيل" و"ثريا" نتيجة مباراة قطر والإكوادور، صباح اليوم.

وفي فيديو نشرته قناة beINSPORTS عبر تويتر، ظهر في المقطع فوز الإكوادور على قطر.

وفيما يلي المشهد:

 

المصدر / فلسطين اون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#قطر #كأس العالم #قطر 2022

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة