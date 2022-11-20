من هما اللذان توقّعا نتيجة مباراة افتتاح المونديال قبل انطلاقها وتحقّقت؟

توقَّع دُبَّا الباندا "سهيل" و"ثريا" نتيجة مباراة قطر والإكوادور، صباح اليوم.

وفي فيديو نشرته قناة beINSPORTS عبر تويتر، ظهر في المقطع فوز الإكوادور على قطر.

وفيما يلي المشهد:

المصدر / فلسطين اون لاين