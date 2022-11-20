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فالنسيا يخطف الأضواء.. خسارة لـ"العنابي" أمام "أماريّيوس" بهدفين نظيفين

20 نوفمبر 2022 . الساعة 18:55 بتوقيت القدس
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حظيت دولة قطر في مبارة افتتاح مونديال قطر 2022، خسارة لفريقها العنابي، مع إحراز الإكوادور هدفين نظيفين في شباك العنابي في الشوط الأول

وفي مباراة الافتتاح لمونديال قطر، انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب قطر والإكوادور في افتتاح مباريات كأس العالم لكرة القدم 2022، والتي تقام على استاد البيت، بتقدم الضيوف بهدفين نظيفين.

وخطف الأضواء في الشوط الأول، إينر فالنسيا، حيث أحرز الهدف الأول لمنتخب الإكوادور في الدقيقة 16 من ضربة جزاء، حصل عليها هو بنفسه بعد عرقلة سعد الشيب حارس مرمى العنابي، كي تكون المرة الأولى في تاريخ كأس العالم يتم تسجيل أول الأهداف عن طريق ركلة جزاء.

وكان نفس اللاعب أحرز هدف في الدقيقة 3 ألغته تقنية الفيديو بداعي وجود التسلل، والذي كان سيكون أسرع هدف في تاريخ مباريات الافتتاح لبطولات كأس العالم.

وفي الدقيقة 31، عاد إينر فالنسيا وأحرز الهدف الثاني لمنتخب الإكوادور والثاني له، بعدما استغل عريضة رائعة، أودعها في شباك حارس قطر عن طريق رأسية قوية.

وبات فالنسيا ثاني لاعب إكوادوري يسجل في نسختين مختلفتين من كأس العالم بعد أوجستين ديلجادو، كما أنه انفرد بصدارة هدافي الإكوادور في المسابقة العالمية بعد فك الشراكة مع أوجستين ديلجادو.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، أضاع المعز علي هدف مؤكد لمنتخب العنابي، لينتهي الشوط الأول بتقدم الإكوادور بهدفين نظيفين.

وتضم المجموعة الأولى في مونديال قطر، منتخبات قطر والإكوادور وهولندا والسنغال.

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المصدر / فلسطين اون لاين/وكالات
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