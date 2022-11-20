فالنسيا يخطف الأضواء.. الإكوادور تحرز هدفين في شباك قطر بالشوط الأول

في مباراة الافتتاح لمونديال قطر، انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب قطر والإكوادور في افتتاح مباريات كأس العالم لكرة القدم 2022، والتي تقام على استاد البيت، بتقدم الضيوف بهدفين نظيفين.

وخطف الأضواء في الشوط الأول، إينر فالنسيا، حيث أحرز الهدف الأول لمنتخب الإكوادور في الدقيقة 16 من ضربة جزاء، حصل عليها هو بنفسه بعد عرقلة سعد الشيب حارس مرمى العنابي، كي تكون المرة الأولى في تاريخ كأس العالم يتم تسجيل أول الأهداف عن طريق ركلة جزاء.

شاهد الهدف الثاني للإكوادور عن طريق فالنسيا ⚽️

قطر 0️⃣-2️⃣ الإكوادور#كأس_العالم_2022 #كأس_العالم_قطر2022 pic.twitter.com/r74KUXjUmU — فلسطين أون لاين (@pl24online) November 20, 2022

وكان نفس اللاعب أحرز هدف في الدقيقة 3 ألغته تقنية الفيديو بداعي وجود التسلل، والذي كان سيكون أسرع هدف في تاريخ مباريات الافتتاح لبطولات كأس العالم.

وفي الدقيقة 31، عاد إينر فالنسيا وأحرز الهدف الثاني لمنتخب الإكوادور والثاني له، بعدما استغل عريضة رائعة، أودعها في شباك حارس قطر عن طريق رأسية قوية.

شاهد الهدف الثاني للإكوادور عن طريق فالنسيا ⚽️

قطر 0️⃣-2️⃣ الإكوادور#كأس_العالم_2022 #كأس_العالم_قطر2022 pic.twitter.com/r74KUXjUmU — فلسطين أون لاين (@pl24online) November 20, 2022

وبات فالنسيا ثاني لاعب إكوادوري يسجل في نسختين مختلفتين من كأس العالم بعد أوجستين ديلجادو، كما أنه انفرد بصدارة هدافي الإكوادور في المسابقة العالمية بعد فك الشراكة مع أوجستين ديلجادو.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، أضاع المعز علي هدف مؤكد لمنتخب العنابي، لينتهي الشوط الأول بتقدم الإكوادور بهدفين نظيفين.

وتضم المجموعة الأولى في مونديال قطر، منتخبات قطر والإكوادور وهولندا والسنغال.







المصدر / فلسطين اون لاين/وكالات