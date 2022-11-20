خسارة لـ"العنابي" أمام "أماريّيوس" بهدفين نظيفين

حظيت دولة قطر في مبارة افتتاح مونديال قطر 2022، خسارة لفريقها العنابي، مع إحراز الإكوادور هدفين نظيفين في شباك العنابي في الشوط الأول

وفي مباراة الافتتاح لمونديال قطر، انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب قطر والإكوادور في افتتاح مباريات كأس العالم لكرة القدم 2022، والتي تقام على استاد البيت، بتقدم الضيوف بهدفين نظيفين.

وخطف الأضواء في الشوط الأول، إينر فالنسيا، حيث أحرز الهدف الأول لمنتخب الإكوادور في الدقيقة 16 من ضربة جزاء، حصل عليها هو بنفسه بعد عرقلة سعد الشيب حارس مرمى العنابي، كي تكون المرة الأولى في تاريخ كأس العالم يتم تسجيل أول الأهداف عن طريق ركلة جزاء.

شاهد الهدف الثاني للإكوادور عن طريق فالنسيا ⚽️

قطر 0️⃣-2️⃣ الإكوادور#كأس_العالم_2022 #كأس_العالم_قطر2022 pic.twitter.com/r74KUXjUmU — فلسطين أون لاين (@pl24online) November 20, 2022

وكان نفس اللاعب أحرز هدف في الدقيقة 3 ألغته تقنية الفيديو بداعي وجود التسلل، والذي كان سيكون أسرع هدف في تاريخ مباريات الافتتاح لبطولات كأس العالم.

وفي الدقيقة 31، عاد إينر فالنسيا وأحرز الهدف الثاني لمنتخب الإكوادور والثاني له، بعدما استغل عريضة رائعة، أودعها في شباك حارس قطر عن طريق رأسية قوية.

شاهد الهدف الثاني للإكوادور عن طريق فالنسيا ⚽️

قطر 0️⃣-2️⃣ الإكوادور#كأس_العالم_2022 #كأس_العالم_قطر2022 pic.twitter.com/r74KUXjUmU — فلسطين أون لاين (@pl24online) November 20, 2022

وبات فالنسيا ثاني لاعب إكوادوري يسجل في نسختين مختلفتين من كأس العالم بعد أوجستين ديلجادو، كما أنه انفرد بصدارة هدافي الإكوادور في المسابقة العالمية بعد فك الشراكة مع أوجستين ديلجادو.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، أضاع المعز علي هدف مؤكد لمنتخب العنابي، لينتهي الشوط الأول بتقدم الإكوادور بهدفين نظيفين.

وتضم المجموعة الأولى في مونديال قطر، منتخبات قطر والإكوادور وهولندا والسنغال.

التفاصيل الكاملة للمباراة

استهل منتخب قطر مشاركته الأولى في كأس العالم بالخسارة أمام الإكوادور بهدفين دون رد، وذلك في المباراة التي أقيمت على ملعب البيت بعد انتهاء حفل الافتتاح المبهر لمونديال 2022 بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ويدين منتخب الإكوادور بفوزه لقائده إينر فالنسيا الذي سجل الهدفين في الشوط الأول، ليمنح المنتخب القادم من أميركا الجنوبية أول 3 نقاط تصدر بها المجموعة الأولى التي تضم أيضا هولندا والسنغال.

وفرض الضيوف سيطرتهم على مجريات الشوط الأول، وسط غياب التركيز عن لاعبي منتخب قطر الذين لم يشكلوا خطورة حقيقية على مرمى منتخب الإكوادور، باستثناء محاولة وحيدة أضاعها المهاجم المعز علي.

وافتتح منتخب الإكوادور المباراة بهدف مبكر عبر فالنسيا، لكن الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو ألغاه بداعي التسلل بعد مرور 3 دقائق فقط على بداية اللقاء.

وفي الدقيقة الـ15 احتسب الحكم ركلة جزاء لمنتخب الإكوادور بعد تدخل قوي من الحارس القطري سعد الشيب، قبل أن يعود اللاعب نفسه ليسجل الهدف الثاني بكرة رأسية قوية في الدقيقة الـ31.

وفي الشوط الثاني تراجع مستوى المنتخب الإكوادوري، لكن رغم ذلك لم يبادر منتخب قطر للهجوم وغابت عنه فرص التسجيل.

وأجرى الإسباني فيليكس سانشيز مدرب منتخب قطر عدة تبديلات، فخرج القائد حسن الهيدوس والمعز علي، وأشرك محمد وعد ومحمد مونتاري.

وكاد مونتاري أن يسجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة الـ86 من تسديدة قوية علت العارضة الإكوادورية بقليل.

ويلتقي منتخب قطر في مباراته الثانية مع السنغال (بطل كأس أفريقيا 2022) يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري على ملعب الثمامة.

ويعود "العنابي" إلى ملعب البيت من أجل خوض مباراة الجولة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات ضد هولندا يوم الثلاثاء 29 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.







المصدر / فلسطين اون لاين/وكالات