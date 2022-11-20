ملخص كلمة أمير قطر في افتتاح كأس العالم 2022

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في افتتاح كأس العالم قطر 2022: عملنا ومعنا كثيرون واستثمرنا في الخير للإنسانية جمعاء.
وأضاف: سنتابع ومعنا العالم هذا المهرجان الكروي الكبير للتواصل الحضاري.
وتابع: ما أجمل أن يضع الناس ما يفرقهم جانبا لكي يحتفوا بتنوعهم وما يجمعهم.
وأردف: لتكن أياما ملهمة بالخير والأمل وأهلا وسهلا بالعالم في دوحة الجميع.
كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في حفل افتتاح كأس العالم FIFA قطر 2022#قنا #قطر2022 #Qatar2022 #FIFAWorldCup2022 pic.twitter.com/nM8DjVSa2j— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) November 20, 2022