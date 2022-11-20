فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ماذا جرى في حفل افتتاح مونديال قطر؟

ملخص كلمة أمير قطر في افتتاح كأس العالم 2022

فقرات افتتاح كأس العالم قطر 2022

هنية يهاتف الدكتور ناصر الشاعر مطمئنًا على حالته الصحية

الظهور الأول لكأس العالم في موندياله بقطر

هكذا وصل أمير قطر لافتتاح فعاليات مونديال كأس العالم 2022

افتتاح فعاليات مونديال قطر 2022

أول تعليق من حماس حول نتائج تحقيق حريق جباليا

لحظة تلقي غرفة عمليات الدفاع المدني إشارة حريق منزل عائلة أبو ريا

إفادات شهود العيان في التعامل الأولي مع حريق منزل عائلة أبو ريا

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

ملخص كلمة أمير قطر في افتتاح كأس العالم 2022

20 نوفمبر 2022 . الساعة 17:34 بتوقيت القدس
...

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في افتتاح كأس العالم قطر 2022: عملنا ومعنا كثيرون واستثمرنا في الخير للإنسانية جمعاء.

وأضاف: سنتابع ومعنا العالم هذا المهرجان الكروي الكبير للتواصل الحضاري.

وتابع: ما أجمل أن يضع الناس ما يفرقهم جانبا لكي يحتفوا بتنوعهم وما يجمعهم.

وأردف: لتكن أياما ملهمة بالخير والأمل وأهلا وسهلا بالعالم في دوحة الجميع.

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#قطر #أمير قطر #كأس العالم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة