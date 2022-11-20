ملخص كلمة أمير قطر في افتتاح كأس العالم 2022

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في افتتاح كأس العالم قطر 2022: عملنا ومعنا كثيرون واستثمرنا في الخير للإنسانية جمعاء.

وأضاف: سنتابع ومعنا العالم هذا المهرجان الكروي الكبير للتواصل الحضاري.

وتابع: ما أجمل أن يضع الناس ما يفرقهم جانبا لكي يحتفوا بتنوعهم وما يجمعهم.

وأردف: لتكن أياما ملهمة بالخير والأمل وأهلا وسهلا بالعالم في دوحة الجميع.