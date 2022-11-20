فقرات افتتاح كأس العالم قطر 2022

بدأ منذ دقائق، مساء اليوم الأحد، حفل افتتاح كأس العالم FIFA قطر 2022، على أرض استاد البيت، في أول نسخة لهذا الحدث العالمي على أرض عربية وإسلامية.

ويقدم الحفل، الذي يمتد على مدار 30 دقيقة، مجموعة من العروض الاستعراضية المنوعة، والتي تمثل –بحسب بيان للفيفا- دعوة إلى العالم أجمع كي يأتي إلى قطر، ويتبع الحفل انطلاق أولى مباريات المونديال، بين البلد المضيف (قطر) والإكوادور.

وتتمحور فكرة حفل الافتتاح حول التقارب بين كل شعوب البشرية، والتغلّب على الاختلافات من خلال الإنسانية والاحترام والشمولية، حيث إنّ كرة القدم تسمح لنا بالتقارب، كقبيلة واحدة كوكبها هو الخيمة التي نعيش فيها، بحسب الفيفا.

ويشمل حفل الافتتاح برنامجًا مكوّنًا من 7 فقرات يحييها فنانون عالميون، وتمزج بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية، بينما يحتفل بالمنتخبات الـ32 المشاركة، وبالدول المستضيفة السابقة لكأس العالم، وبمتطوعي البطولة.

المصدر / فلسطين أون لاين/وكالات