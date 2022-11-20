هنية يهاتف الدكتور ناصر الشاعر مطمئنًا على حالته الصحية

أجرى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا بالدكتور ناصر الشاعر نائب رئيس الوزراء الأسبق للاطمئنان على حالته الصحية بعد عودته من رحلة علاجية في ألمانيا.

ولمس هنية وفي تصريح صحفي، أن الدكتور ناصر يتمتع بمعنويات عالية وإرادة صلبة وعزيمة قوية وتمسك راسخ بالوحدة الوطنية.

وأعاد رئيس الحركة التأكيد على المطلب العادل لجميع مكونات شعبنا بضرورة أن يأخذ القانون مجراه في الذين ارتكبوا جريمة إطلاق النار ومحاولة اغتيال الدكتور ناصر.

وقال هنية: "لا يجوز بقاء المتهمين دون اعتقال أو محاكمة في هذه الحادثة التي شكّلت رأي عام وطني".

المصدر / فلسطين أون لاين