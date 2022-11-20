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إفادات شهود العيان في التعامل الأولي مع حريق منزل عائلة أبو ريا
20 نوفمبر 2022 . الساعة 16:21 بتوقيت القدس
#غزة
#فلسطين
#جباليا
#حريق جباليا
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