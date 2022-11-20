ملخص ما تحدث به النائب العام حول حادثة حريق منزل عائلة أبو ريا شمال قطاع غزة

أكد النائب العام المستشار/ د. محمد النحال، خلال سرده للوقائع المتعلقة بنتائج التحقيقات في المؤتمر الصحفي الذي عقدته النيابة العامة مساء اليوم الأحد 20 نوڤمبر 2022، بالتعاون مع وزارة الداخلية، عن عدم وجود أي متسبب خارجي في الحادثة، الذي راح ضحيتها 21 فقيد من عائلة أبو ريا؛ وأن الحريق ناتج عن سوء استخدام أحد أفراد العائلة المنكوبة لمادة البنزين خلال مراسم الاحتفال بقدوم أحد أفراد عائلته من رحلة سفر خارجية.

ووفق متابعة فلسطين أون لاين، أضاف النائب العام أن النيابة العامة خلُصت إلى هذا التقرير استناداً إلى جملة من الأدلة؛ أبرزها التقارير الفنية الصادرة عن إدارة الأدلة الجنائية، ومديرية الدفاع المدني ودائرة المصادر الفنية بالمباحث العامة، وشهود العيان وكاميرات المراقبة في محيط المنزل.

وقدّر النائب العام جهود جميع المواطنين الذين لبوا نداء الإنسانية، وتحملوا المخاطر والصعاب في محاولة منهم لإنقاذ ضحايا هذا الحادث الأليم إلا أن قدر الله نافذ، ولا راد لأمره، كما تقدم بجزيل الثناء لجهود كافة الطواقم العاملة في الميدان، من طواقم الدفاع المدني، والشرطة، والأدلة الجنائية، والمباحث العامة، والمصادر الفنية بالمباحث العامة، وتحقيق الشرطة.

وعليه تحذر النيابة العامة وسائل الإعلام ورواد التواصل الاجتماعي من نشر أو تداول أي شائعات أو أخبار أو معلومات بشأن الحادثة خلاف ما تم تأكيده خلال هذا المؤتمر الصحفي، وتؤكد ضرورة التزام الجميع بالقانون وبالرواية الرسمية التي ذكرها النائب العام خلال المؤتمر.

المصدر / فلسطين أون لاين