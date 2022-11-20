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إيلون ماسك يعيد ترامب إلى تويتر

20 نوفمبر 2022 . الساعة 14:29 بتوقيت القدس
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إيلون ماسك يعيد ترامب إلى تويتر

أعلن المالك الجديد لشركة تويتر إيلون ماسك أمس السبت أنه أعاد تفعيل حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على الشبكة الاجتماعية، بعد أن كان حُظر إثر اتهامه بالتحريض على العنف.

وقال ماسك -في تغريدة على تويتر- "الناس قالت كلمتها؛ ستتم إعادة تفعيل حساب ترامب". مضيفا أن ذلك يأتي تجاوبا مع الاستفتاء الذي أجراه على صفحته، وأيد أغلب المشاركين فيه عودة حساب ترامب.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي نظمه ماسك -وشارك فيه نحو 15 مليونا من مستخدمي تويتر- أن 51.8% وافقوا على إعادة تفعيل حساب الرئيس الأميركي السابق.

وكانت إدارة "تويتر" -إلى جانب منصات إلكترونية أخرى- قررت حظر حساب ترامب بشكل دائم، بعد اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول في واشنطن يوم السادس من يناير/كانون الثاني 2021.

من جهته، قال ترامب إنه ليس مهتما بالعودة إلى تويتر، وقال إنه سيظل يستخدم منصته الجديدة تروث سوشيال (Truth Social)، وهو التطبيق الذي طورته شركته للإعلام والتكنولوجيا، وأوضح أن المنصة لديها تفاعل من المستخدمين أفضل من تويتر وتؤدي "بشكل جيد للغاية".

وعاد حساب دونالد ترامب على تويتر إلى الظهور مساء أمس السبت إثر قرار ماسك.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
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