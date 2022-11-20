10 معلومات مثيرة عن مونديال قطر 2022

تنطلق المباراة الأولى من مونديال كأس العالم في قطر اليوم، بمباراة تجمع بين المنتخب القطري والإكوادوري في ستاد "البيت" في العاصمة الدوحة.

"فلسطين أون لاين" تورد إليكم 10 معلومات مثيرة عن المونديال مونديال قطر:

1/ 150 ألف كاميرا مراقبة لتأمين المونديال.

2/ البطولة تستمر حتى 18 ديسمبر 2022م.

3/ الملاعب تستخدم إضاءة ليد "Led".

4/ استخدام حافلات كهربائية للتنقل.

5/ وجود تقنية Bonocle لتحويل محتوى المونديال للغة برايل يستفيد منها المكفوفين وضعاف البصر.

6/ وجود محطات لشحن الهواتف سريعاً.

7/ مستشفى سبيتار عالج 100 لاعب في المونديال.

8/ 18 لاعباً يغيبون عن فرقهم المشارِكة بمنافسات الكأس.

10/ الرقعة الخضراء في قطر تضاعفت عشر مرات منذ عام 2010م.

المصدر / فلسطين أون لاين