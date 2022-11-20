جبارين: الأسير البرغوثي سطّر بتضحياته ملحمة فريدة قل نظيرها

قال مسؤول مكتب الشهداء والجرحى والأسرى في حركة حماس القيادي زاهر جبارين إن الأسير البطل نائل البرغوثي سطر بصبره وتضحياته ملحمة فريدة قل نظيرها.

وأضاف جبارين في تصريح صحفي، وصل "فلسطين أون لاين"، اليوم الأحد، أن البرغوثي أثبت أن شعب فلسطين وقضيته أكبر من كل احتلال، وأن الحق لابد من أن يعود بعزيمة الأبطال وصدق الرجال.

وأوضح أن البرغوثي منذ 43 عامًا ما زال على العهد يقدم التضحيات وسنين عمره فداء لفلسطين، مضيفا "نؤكد لنائل البرغوثي أيقونة الثورة والجهاد، ولكافة أسرانا في سجون الاحتلال، أن زهرات شبابهم التي فنيت خلف القضبان لن تذهب سدى، وأن الاحتلال إلى زوال والطريق الذي عبّدوه بأعمارهم وتضحياتهم تتوارثه الأجيال جيل بعد جيل".

وأكد على أن "تحرير الأسرى من أوجب الواجبات، وسنقدم كل جهد في سبيل تحريرهم وكسر قيودهم، وسيبزغ فجر حريتهم عما قريب بإذن الله".

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ويدخل الأسير القائد نائل البرغوثي اليوم عامه الـ 43 في سجون الاحتلال، وهو أقدم أسير في العالم وأكثر أسير يقضي أعوامًا داخل سجون الاحتلال

وأمضى البرغوثي أطول مجموع مدة اعتقال في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيليّ.

والأسير البرغوثي البالغ من العمر (65 عاماً) من بلدة كوبر/ رام الله، واجه الاعتقال منذ عام 1978، وقضى منها (34) عاماً بشكلٍ متواصل.

وتحرر عام 2011 ضمن صفقة "وفاء الأحرار"، إلا أنّ الاحتلال أعاد اعتقاله ضمن حملة اعتقالات واسعة عام 2014، طالت العشرات من المحررين في الضفة الغربية.

وتوالت على الساحة الفلسطينية والعالميّة أجيال ومتغيرات كبيرة، وما يزال نائل يقبع في زنازين الاحتلال كرهينة بذريعة وجود ملف "سرّي" حكمه مؤبد و(18) عامًا.

المصدر / فلسطين أون لاين