مصرع 11 شخصًا وإصابة 27 آخرين في حادث بمصر

شهدت محافظة البحر الأحمر، جنوبي شرقي مصر، حادث سير وصف بالمروع، إذ ذهب ضحيته 11 شخصا، بينما أصيب 27 آخرون بجروح متفاوتة، وذلك وفقا لما ذكرت مواقع إخبارية محلية، الأحد.

وأوضحت صحيفة "الفجر" على موقعها الإلكتروني أن غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر كانت تلقت إخطارًا يفيد بوقوع حادث سير بطريق رأس غارب الغردقة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث الذي نجم عن تصادم أتوبيس (حافلة) بسيارة نقل.

وشهدت مصر في الأشهر الأخيرة بعض حوادث السير المؤسفة، كان أقساها، في يوليو الماضي عندما توفي 22 شخصا على الأقل وأصيب 33 آخرون من جرّاء تصادم لحافلة ركاب مع سيارة على أحد الطرق بالقرب من محافظة المنيا جنوب مصر.

وبحسب بيان السلطات فإن ذلك الحادث وقع عندما كان سائق الشاحنة يبدل الإطارات على جانب الطريق في مدينة ملوي بمحافظة المنيا، التي تبعد 220 كيلومترا إلى الجنوب من القاهرة.

ونجم الحادث من جرّاء اصطدام حافلة ركاب بالشاحنة المتوقّفة على جانب الطريق.

المصدر / وكالات