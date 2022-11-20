بالأسماء.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية في غزة، اليوم الأحد، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين الموافق 21 نوفمبر 2022.

وقالت إن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الثالثة، والرابعة، والخامسة حتى الرقم (200) من كشف المسافرين رقم (2022/38): اضغط هنا، والحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/45): اضغط هنا.

ودعت المسافرين للتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وكذلك تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

ودعت لتسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بالسفر لمن لا يستكمل إجراءاته.

المصدر / فلسطين أون لاين