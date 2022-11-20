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قطر ضد الإكوادور

رابط المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022 والقنوات الناقلة لها

20 نوفمبر 2022 . الساعة 12:31 بتوقيت القدس
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رابط المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022 والقنوات الناقلة لها

ساعات قليلة وينطلق حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، وتجمع المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022 المنتخب المستضيف قطر ضد المنتخب الإكوادوري على استاد البيت.

وتنطلق المباراة الافتتاحية الساعة 7:00 بتوقيت السعودية وقطر والساعة 6:00 بتوقيت فلسطين ومصر، والساعة 5:00 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب العربي والساعة 4:00 بتوقيت جرينيتش.


اقرأ المزيد: جدول مباريات كأس العالم 2022 في قطر

القنوات الناقلة للمباراة الافتتاحية في كأس العالم 2022 في قطر

تبث المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2022 مجاناً، على قناة "بي إن سبوتس" المفتوحة، وسيعلق على المباراة الافتتاحية القطري يوسف سيف، بالإضافة إلى قنوات ناقلة أخرى، قناة الكأس اكتسرا 1، وقناة الكأس اكتسرا 2، ويعلّق عليها المعلّقان أحمد الطيب وسمير المعيرفي.

بالإضافة إلى قناة بي إن سبورت ماكس 2 ويعلّق عليها التونسي عصام الشوالي، وتذاع على قناة قطر بتعليق القطري يوسف سيف.

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بث مباشر.. المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022

تفتتح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، اليوم الأحد، الموافق 20 نوفمبر، بأول مباريات البطولة، المباراة الافتتاحية بين منتخب قطر "المستضيف" ضد المنتخب الإكوادوري.

المصدر / فلسطين أون لاين
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