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الشهر المقبل

هرتسوغ يعتزم زيارة البحرين لأول مرة منذ اتفاقات التطبيع

20 نوفمبر 2022 . الساعة 12:11 بتوقيت القدس
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رئيس دولة الاحتلال إسحق هرتسوغ

كشفت مصادر إعلامية عبرية اعتزام رئيس دولة الاحتلال "إسحق هرتسوغ" الشهر المقبل، زيارة البحرين لأول مرة منذ تطبيع العلاقات قبل نحو عامين، وذلك ضمن جولة خليجية.

ووفق الإعلام العبرية ستكون زيارة "هرتسوغ" رسمية إلى البحرين بدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ثم سيغادر إلى الإمارات حيث سيلتقي مع الرئيس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ويتفاوض الاحتلال والبحرين بشأن اتفاقية للتجارة الحرة تأملان في إتمامها بحلول نهاية العام.

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واستضافت البحرين بالفعل رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت في المنامة في زيارة امتدت ليومين.

ويلقى اتفاق التطبيع البحريني مع الاحتلال رفضا واسعا في الأوساط السياسية والشعبية والحزبية البحرينية، وكذلك في الجانب الفلسطيني إذ تعده الأوساط السياسية بأنه طعنة غادرة في خاصرة القضية الفلسطينية، وخطوة تشجيعية للاحتلال بأن يمضي في اعتداءاته على المقدسات والشعب الفلسطيني.

المصدر / وكالات
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