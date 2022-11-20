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هنية يهنئ سلطان عُمان بذكرى اليوم الوطني الثاني والخمسين للبلاد

20 نوفمبر 2022 . الساعة 11:59 بتوقيت القدس
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هنية يهنئ سلطان عُمان بذكرى اليوم الوطني الثاني

بعث إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس برقية تهنئة إلى هيثم بن طارق سلطان سلطنة عمان الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثاني والخمسين للسلطنة.

وقال رئيس الحركة: "يطيب لنا في حركة حماس أن نتقدم من جلالتكم بأصدق المشاعر وخالص عبارات التهنئة، بمناسبة اليوم الوطني الثاني والخمسين لسلطنة عُمان الشقيقة، تمجيدًا لانتصارها على المحتل، وانتزاع الحرية والسيادة، وانطلاق نهضة التطور والازدهار والاستقرار بقيادة السلطان قابوس رحمه الله، وصولًا إلى عهد جلالتكم بمزيد من التقدم والإنجازات".

وعبّر رئيس الحركة عن عميق اعتزازه بأواصر الأخوة والمحبة والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الفلسطيني والعُماني، وبمواقف السلطنة تجاه القضية الفلسطينية العادلة، ودعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني في وجه المحتل، مشيرًا إلى أن "قضية فلسطين والقدس شكّلت محور اهتمام لدى جلالة السلطان الراحل في خطاباته ومواقفه المؤكدة على دعم وإسناد الحق الفلسطيني".

وأعرب عن ثقته بمواصلة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق هذه المسيرة المشرفة وتعزيزها، سيما في ظل المخاطر والمكائد التي تحدق بالشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، راجيًا المولى أن يعيد هذه المناسبة بدوام التقدم والازدهار لسلطنة عُمان في مختلف المجالات.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#إسماعيل هنية #السلطان هيثم بن طارق #سلطان سلطنة عمان

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