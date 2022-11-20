بتهمة انتقاد التطبيع.. البحرين تعيد محاكمة الناشط عبد الهادي الخواجة

ذكر موقع العهد الإخباري البحريني بأن الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة، المعتقل منذ عام 2011، يحاكم منذ 16 نوفمبر الجاري في المحكمة الجنائية الصغرى الثانية في البحرين بقضايا جديدة رفعتها السلطات ضدّه.

وترتبط هذه التهم باحتجاجه على الإجراءات العقابية في سجن “جو” وإهانة كيان الاحتلال الإسرائيلي.

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وستكون هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها سجين جلسة استماع في المحكمة بشأن احتجاج سلمي نُظِّم خلف جدران السجن بُعيد إعلان البحرين التطبيع مع الاحتلال عام 2020.

وستوجه للخواجة تهمة إهانة دولة أجنبية والمقصود الاحتلال، على أن تكون المحاكمة بتاريخ 21 من الشهر الجاري.

وطبّعت البحرين علاقتها مع الاحتلال الإسرائيلي في 11 سبتمبر 2020، وهي رابع دولة عربية، بعد مصر عام 1979 والأردن عام 1994، والإمارات توقّع اتفاقية تطبيع.

وتناهض البحرين أي نشاط يدعم ويؤيد المقاومة في فلسطين، وقد أقال الملك البحريني مؤخرا وزيرة الثقافة لرفضها مصافحة مسؤول إسرائيلي في المنامة.

المصدر / فلسطين أون لاين