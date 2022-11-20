زوجة الأسير البرغوثي: أملنا كبير بالحرية لـ"نائل" والأسرى بجهود المقاومة

أكدت إيمان نافع، زوجة الأسير نائل البرغوثي، على أن الأسير نائل البرغوثي يرفض الاستسلام ويتمتع بالشجاعة والعزيمة والعنفوان الثوري والوطني.

وقالت نافع إن أملنا كبير بالنصر والإفراج عن الأسير نائل البرغوثي وإخوانه الأسرى في ظل تضحيات شعبنا وجهود المقاومة بغزة.

وذكرت أن الأسير "نائل" يدعو للتركيز على قضايا الأسرى ومعاناتهم وعدم اقتصار الحديث عنه، مشيرة إلى أن الأشهر القليلة التي قضاها بعد تحرره في صفقة وفاء الأحرار كانت كلها لنصرة قضية للأسرى والمشاركة في فعاليات دعم الأسرى.

وأضافت: "الأسرى الذين عايشوا الأسير أبي النور يعرفون حجم الصبر والعزيمة التي يتمتع بها".

وأوضحت أن الأسير البرغوثي مثقف يحب القراءة وممارسة الرياضة ويحب العمل ويسعى دائمًا لمشاركة الفرح مع الآخرين.

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وأردفت: "نسعى لإيصال قضية الأسير نائل البرغوثي والأسرى الأبطال للمحاكم الدولية لأنها قضية عادلة".

ويدخل الأسير البرغوثي اليوم عامه الـ 43 في سجون الاحتلال، وهو أقدم أسير في العالم وأكثر أسير يقضي سنوات داخل سجون الاحتلال

وأمضى أطول مجموع مدة اعتقال في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيليّ.

والأسير البرغوثي البالغ من العمر (65 عاماً) من بلدة كوبر/ رام الله، واجه الاعتقال منذ عام 1978، وقضى منها (34) سنة بشكلٍ متواصل.

وتحرر عام 2011 ضمن صفقة "وفاء الأحرار"، إلا أنّ الاحتلال أعاد اعتقاله ضمن حملة اعتقالات واسعة عام 2014، طالت العشرات من المحررين في الضفة الغربية.

وتوالت على الساحة الفلسطينية والعالميّة أجيال ومتغيرات كبيرة، وما يزال نائل يقبع في زنازين الاحتلال كرهينة بذريعة وجود ملف "سرّي" حكمه مؤبد و(18) سنة.

المصدر / فلسطين أون لاين