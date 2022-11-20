هدافو كأس العالم من 1930 إلى 2018

في ما يأتي قائمة هدافي كأس العالم لكرة القدم منذ انطلاقها عام 1930 في الأوروغواي، وذلك عشية افتتاح النسخة الـ22 في قطر الأحد:
1930: الأرجنتيني غييرمو ستابيلي (8 أهداف)
1934: التشيكوسلوفاكي أولدريتش نييدلي (5)
1938: البرازيلي ليونيداس (8)
1950: البرازيلي أديمير (9)
1954: المجري ساندور كوتشيش (11)
1958: الفرنسي جوس فونتين (13)
1962: البرازيليان غارينشا وفافا والتشيلي ليونيل سانشيس والمجري فلوريان ألبرت والسوفياتي فالنتين إيفانوف واليوغوسلافي دراجان يركوفيتش (4)
1966: البرتغالي أوزيبيو (9)
1970: الألماني الغربي غيرد مولر (10)
1974: البولندي غرزيغورز لاتو (7)
1978: الأرجنتيني ماريو كمبيس (6)
1982: الإيطالي باولو روسي (6)
1986: الإنكليزي غاري لينيكر (6)
1990: الإيطالي سالفاتوري سكيلاتشي (6)
1994: الروسي أوليغ سالينكو والبلغاري خريستو ستويتشكوف (6)
1998: الكرواتي دافور شوكر (6)
2002: البرازيلي رونالدو (8)
2006: الألماني ميروسلاف كلوزه (5)
2010: الألماني توماس مولر (5)
2014: الكولومبي خاميس رودريغيس (6)
2018: الإنكليزي هاري كاين (6)