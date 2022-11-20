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وظائف شاغرة في شركة باندا مول بمدينة غزة

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وظائف شاغرة في شركة باندا مول بمدينة غزة

20 نوفمبر 2022 . الساعة 10:59 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن إدارة شركة باندا مول بمدينة غزة تعلن فيه عن توفر مجموعة من الشواغر الوظيفية .

الوظائف المطلوبة

تعلن الشركة عن حاجتها لموظفين للعمل بالأقسام التالية :

- قسم الأجبان.

- قسم الخضار والفواكه .

- قسم المجمدات .

- قسم اللحوم الطازجة .

- قسم الشوكولاتة.

- قسم المكسرات والبهارات.

- قسم المنظفات .

- قسم الخدمات .

- مساعد كاشير .

- مساعد المخازن .

- فني ترتيب وعرض المنتجات.

شروط التسجيل

1- حسن المظهر

2- دوام كامل-متفرغ للعمل

3- الا يزيد عمر المتقدم عن 30 عام

4- خبرة في مجال العمل لا تقل عن عامين

5- يفضل أن يكون المتقدم من مدينة غزة

طريقة التسجيل

-  على الراغبين بالتقدم للوظيفة التسجيل من خلال تعبة طلب من خلال الضغط ( هنا )

- العنوان : مدينة غزة - دوار حيدر عبد الشافي - مقابل الصليب الأحمر

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
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