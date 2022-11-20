وظائف شاغرة في شركة باندا مول بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن إدارة شركة باندا مول بمدينة غزة تعلن فيه عن توفر مجموعة من الشواغر الوظيفية .
الوظائف المطلوبة
تعلن الشركة عن حاجتها لموظفين للعمل بالأقسام التالية :
- قسم الأجبان.
- قسم الخضار والفواكه .
- قسم المجمدات .
- قسم اللحوم الطازجة .
- قسم الشوكولاتة.
- قسم المكسرات والبهارات.
- قسم المنظفات .
- قسم الخدمات .
- مساعد كاشير .
- مساعد المخازن .
- فني ترتيب وعرض المنتجات.
شروط التسجيل
1- حسن المظهر
2- دوام كامل-متفرغ للعمل
3- الا يزيد عمر المتقدم عن 30 عام
4- خبرة في مجال العمل لا تقل عن عامين
5- يفضل أن يكون المتقدم من مدينة غزة
طريقة التسجيل
- على الراغبين بالتقدم للوظيفة التسجيل من خلال تعبة طلب من خلال الضغط ( هنا )
- العنوان : مدينة غزة - دوار حيدر عبد الشافي - مقابل الصليب الأحمر