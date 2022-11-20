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الشيخ تميم أمير قطر ​​​​​​​يشيد بتعاون روسيا في تنظيم كأس العالم 2022

20 نوفمبر 2022 . الساعة 10:48 بتوقيت القدس
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أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

أشاد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بتعاون روسيا في المساعدة في التحضير لكأس العالم لكرة القدم في اتصال هاتفي مع الرئيس فلاديمير بوتين، وفق ما أفاد بيان رسمي.

مُنعت روسيا من المشاركة في المونديال هذا العام بسبب غزوها لأوكرانيا وانتقدت قطر ضم روسيا أراضي أوكرانية.

ويقول دبلوماسيون إن روسيا مُنعت إلى حد كبير من المشاركة في الاستعدادات منذ الغزو في شباط/فبراير، علمًا أنها شاركت في تدريبات أمنية دولية لكأس العالم العام الماضي.

وذكر بيان صادر عن الديوان الأميري أن بوتين هنأ قطر باستضافة كأس العالم. وأضاف أن الأمير شكر بوتين على رسالته وأشاد بتعاون روسيا في تنظيم الحدث العالمي.

وزار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مركز البث الدولي والمركز الإعلامي الرئيسي الخاص ببطولة كأس العالم لكرة القدم، وذلك بمركز قطر الوطني للمؤتمرات.

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية "قنا"، صور أمير دولة قطر، خلال زيارته للمركز برفقة عدد من المسؤولين.

والاثنين الماضي، زار أمير قطر مركز قيادة بطولة كأس العالم؛ وذلك لتفقد الاستعدادات النهائية للبطولة التي تنطلق يوم الأحد المقبل.

وبحسب الوكالة الرسمية، اطلع أمير قطر على مركز عمليات الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، ومركز قيادة العمليات الرئيسي للدولة المستضيفة، وعلى الاستعدادات والإجراءات المتخذة للحدث الرياضي العالمي لضمان تحقيق أعلى المعايير العالمية في التنسيق والمتابعة.

وكانت اللجنة العليا للمشاريع والإرث قد افتتحت، مؤخراً، المركز الإعلامي الخاص بتغطية فعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وذلك في مدينة مشيرب قلب الدوحة.

وسيقدم المركز الخدمات والتسهيلات للآلاف من ممثلي وسائل الإعلام، لنقل أحداث المونديال، وما يصاحبه من فعاليات.

وتتوقع قطر استقبال 1.2 مليون زائر خلال 29 يوماً، وقد تعهدت بتقديم أفضل نسخة في تاريخ كأس العالم.

المصدر / أ ف ب
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#أمير قطر #تميم بن حمد آل ثاني #تعاون روسيا في كأس العالم

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