إستوبينيان يحلم بأفضل نسخة للإكوادور

يحلم ظهير أيسر الاكوادور برفيس إستوبينيان بأن يخوض منتخب بلاده أفضل نسخة في تاريخه في نهائيات كأس العالم، حيث يستهل مشواره في مواجهة قطر الدولة المضيفة في المباراة الافتتاحية الاحد على ملعب البيت.

"اللاعبون الذين خاضوا مونديال ألمانيا عام 2006 هم أساطير بالنسبة الينا. الطريقة الوحيدة للقيام بما انجزوه هو تحقيق افضل مشاركة للاكوادور في تاريخ نهائيات كأس العالم"، بحسب ما قال إستوبينيان في حديث لشبكة "سي ان ان" في 7 تشرين الثاني/نوفمبر.

ويبقى مشوار "لا تري" في مونديال المانيا مرجعاً لهذه الدولة الصغيرة في أميركا الجنوبية، بعد الفوز على بولندا 2-صفر وكوستاريكا 3-صفر، قبل ان تسقط امام المانيا صفر-3 في دور المجموعات ثم انكلترا في الدور الثاني صفر-1 في ثاني مشاركة لها من أصل ثلاث.

كان خال استوبينيان المدافع خورخي غواغوا ضمن تشكيلة نسخة عام 2006.

لكن الأمل يمثله الجيل الحالي المكوّن بالاضافة الى استوبينيان، من زميليه في برايتون الإنكليزي مويسيس كايسيدو وجيريمي سارميينتو وقلب دفاع باير ليفركوزن الالماني بييرو هينكابيه.





تنقل إستوبينيان الذي ترعرع في كيتو في اندية عدة بعد توجهه الى القارة الاوروبية عام 2016 بدءاً بأودينيزي الايطالي حيث لم يلعب اطلاقا قبل ان يعيره الى غرناطة في الدرجة الثانية الاسبانية ثم الانتقال رسميا الى واتفورد الانكليزي.

إعارات بالجملة

تكررت تجارب الاعارة الى اندية الميريا ومايوركا واوساسونا الاسبانية تباعاً، حيث اصبحت الملاعب الإسبانية مألوفة بالنسبة اليه.

لاحظ مسؤولو فياريال الطموح تألقه في صفوف الاندية الاسبانية، فتعاقد معه لسبع سنوات عام 2020 مقابل 16 مليون يورو من برايتون.

تألق في صفوف الغواصات الصفراء وكان ضمن عداد تشكيلة فياريال عندما توج بطلا للدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) على حساب مانشستر يونايتد الانكليزي في 2021، وساهم في بلوغه نصف نهائي دوري ابطال اوروبا الموسم الماضي قبل ان ينتقل الى برايتون مقابل 18 مليون يورو.

بدأ إستوبينيان يشق طريقه في منتخب بلاده. وعلى الرغم من مشاركة اولى دولية انتهت بخسارة فادحة للاكوادور امام الارجنتين 1-6 في تشرين الاول/اكتوبر عام 2019، نجح الظهير الايسر في قيادة منتخب بلاده الى ربع نهائي كوبا اميركا في تموز/يوليو عام 2021، قبل ان يسقط امام الارجنتين بثلاثية نظيفة.

وشارك إستوبينيان في المباريات التسع باكملها خلال عام 2022 محققا نتائج لافتة، بينها تعادلان مع البرازيل والارجنتين بنتيجة 1-1 وبطاقة التأهل الى مونديال قطر.

يشكّل إستوبينيان احد افراد المنتخب الذي بناه المدرب الأرجنتيني غوستافو الفارو بعناية.

اشاد به اللاعب بقوله "لقد تعلمت الكثير من البروفسور لا سيما في الاوقات المعقدة، فهو شخص يعرف كيف يقف الى جانب كل لاعب، فهو يفهمك ويمنحك الثقة. حتى مع اللاعبين الذين لا يلعبون كثيرا، يتحدث اليهم، يشجعهم، لذلك فانك تحاول ان ترد له الجميل من خلال العمل التي تقوم به.

وختم "في المستقبل، انا واثق من اننا قادرون على القيام بعمل جيد".

المصدر / أ ف ب