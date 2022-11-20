تعرّف إلى ما يحدث عند شرب الشاي بالحليب على الريق

الشاي بالحليب من المشروبات الشهيرة والذي يفضل تناولها كثير من الناس، والخبراء ينصحون بعدم تناول الشاي بالحليب على الريق، وذلك يرجع لعدة أسباب.

يجب على الأشخاص الذين يشربون الشاي بالحليب كأول شيء في الصباح أن يضعوا في اعتبارهم أن معدتهم تكون في أعلى درجة حموضة عندما يستيقظون من النوم.

وعندما يشربون الشاي بالحليب على معدة فارغة، يسبب لهم حرقة في المعدة، وزيادة في نسبة الكولسترول في الدم.

وينصح الأطباء بعدم شرب الشاي قبل النوم أيضًا، وذلك لأن هذا يسبب اضطرابا في الأنشطة الأيضية في الجسم، وذلك بحسب موقع «تايميز ناو نيوز» الطبي.

وأشارت الدراسات بأن أفضل موعد لتناول الشاي بالحليب هو قبل النوم بحوالي 8 أو 9 ساعات، ويفضل تناول كوب من الماء الساخن بعسل النحل على الريق لتقوية المناعة، وبعد ذلك يمكنك تناول الشاي بالحليب.

كما حذّرت بعض الدراسات من شرب الشاي مع الحليب لأن دمجهما معًا قد يعيق امتصاص العناصر الغذائية الأساسية في الجسم، مثل الحديد والزنك، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض سوء التغذية، مثل الأنيميا.

ووفقا لموقع صدى البلد، قدم الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة التغذية والعلاجية في مصر، بعض الأضرار الصحية التي يتسبب فيها دمج الشاي مع الحليب وهي..

-تناول الشاي بالحليب بكميات كبيرة قد يسبب الإصابة بالإمساك، لأن مادة الثيوفيلين الموجودة به إذا ارتفعت مستوياتها في الجسم قد تتسبب في حدوث الجفاف، ومع انخفاض نسبة السوائل، تزداد صلابة الفضلات ويصعب مرورها في الأمعاء الغليظة.

-يحتوي الشاي أيضًا على مركب يسمى الثيوفيلين الذي له تأثير تجفيف وقد يسبب الإمساك وبعد تناول الشاي أو القهوة، أول شيء في الصباح، تقوم البكتيريا الموجودة في الفم بتكسير السكر مما يزيد من مستويات الحمض في الفم ويمكن أن يسبب تآكل مينا الأسنان وقد يشعر بعض الناس أيضًا بالانتفاخ في الصباح بعد شرب الشاي أو القهوة المصنوعة من الحليب.

-شرب الحليب وحده ليلًا يعزز القدرة على النوم، ولكن بإضافة الشاي إليه يتحول إلى مشروب يسبب الأرق، نتيجة لمادة الكافيين التي اكتسبها.

-يجب الحذر من تناول الشاي بالحليب بكميات كبيرة، لأن الإفراط فيه قد يسبب خللًا في المواد الكيميائية الموجودة في الجسم ويرفع درجة حرارته، مما يؤدي إلى ظهور البثور على الوجه.

المصدر / وكالات