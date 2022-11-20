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الطقس: أجواء خريفية ودرجات حرارة متقلبة

20 نوفمبر 2022 . الساعة 08:14 بتوقيت القدس
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أجواء خريفية مائلة للبرودة ليلا ودرجات حرارة متقلبة

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ، اليوم الأحد، تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى تحوم حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

ويسود خلال النهار جو دافئ وجاف. في حين يصبح الجو باردا في ساعات الليل والفجر الباكر.

وفي يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وسيكون الجو ما بين غائما جزئيا إلى غائم نهارا، ودافئ إلى حد كبير، ومع المساء يصبح الجو باردا نسبيا إلى بارد.

أما في يوم الثلاثاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة.

ويسود جو غائم جزئي إلى غائم في مختلف المناطق نتيجة كتلة سحابية ضخمة ستعبر المنطقة لكنها فاقدة للرطوبة إلى حد كبير.

ليلا يسود جو بارد في كافة المناطق خاصة الجبلية منها.

وفي يوم الأربعاء، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويبقى الجو معتدلا لطيفا نهارا، ومائلا للبرودة إلى بارد في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

الريح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

أما يوم الخميس، تسود خلال الساعات الأولى أجواء مستقرة ودافئة.

وفي وقت لاحق من اليوم يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتتكاثر الغيوم وتبدأ الأمطار بالهطول في المناطق الشمالية والوسطى من فلسطين.

ويصبح الجو باردا وماطرا على فترات في ساعات الليل في معظم المناطق الشمالية والوسطى.

المصدر / فلسطين أون لاين
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