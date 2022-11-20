من المقرر أن يشهد حفل افتتاح كأس العالم 2022 في قطر العديد من المفاجآت والفعاليات المميزة كما وعدت اللجنة المنظمة للبطولة التي تقام في المنطقة العربية للمرة الأولى.

حفل الافتتاح هو حدث معتاد قبل انطلاق أي بطولة كبيرة، وتكون هذه الحفلة بمثابة تقديم لثقافة البلد المستضيف وبمثابة صافرة بداية المسابقة فعليًا.

موعد حفل افتتاح كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

وكالمتوقع فيما يخص نسخة كأس العالم 2022، سيكون حفل الافتتاح تاريخياً واستثنائياً، وقد أُعلن بالفعل عن سلسلة من الأحداث المتوقع حدوثها.

يقام حفل افتتاح كأس العالم 2022 هو يوم الأحد 20 نوفمبر 2022، على أن يكون ستاد البيت هو مستضيف هذا الحدث التاريخي.

ومن المفترض أن ينطلق الحفل قبل ساعات من مباراة الافتتاح التي ستجمع بين قطر والإكوادور، ليبدأ في تمام الساعة الخامسة عصراً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لحفل افتتاح كأس العالم 2022؟

سيتم نقل حفل افتتاح كأس العالم 2022 عبر قنوات بي إن سبورتس، على أن يكون ذلك عبر القنوات المفتوحة.

المصدر / وكالات