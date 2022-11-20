رسميا.. افتتاح مهرجان "فيفا" للمشجعين بالدوحة

شهدت العاصمة القطرية الدوحة، السبت، افتتاح مهرجان "فيفا" للمشجعين في حديقة البدع وعلى كورنيش الدوحة رسميًا بحضور جماهيري غفير، إلى جانب بعض نجوم كرة القدم.

وبحسب مراسل الأناضول، من بين أشهر اللاعبين الذين حضروا الافتتاح: الإسباني إيكر كاسياس، والثنائي البرازيلي روبرتو كارلوس وكافو، والثلاثي الفرنسي يوري دجوركاييف، ودافيد تريزيجيه، ومارسيل ديساييه.

وتقام مهرجانات المشجعين بالتزامن مع بطولات كأس العالم، حيث تستمر حتى المباراة النهائية.

وأعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في كلمة له خلال الحفل، افتتاح مهرجان "فيفا" للمشجعين، ورحّب بجميع مشجعي العالم في قطر.

ودعا إنفانتينو المشجعين، إلى "الاستمتاع بأجواء البطولة الاستثنائية التي تنطلق الأحد، وبأجواء الفعاليات التي انطلقت السبت".

وقال: "فخورون بكل المشجعين من جميع أنحاء العالم، حيث يجتمع العالم بفضلهم الآن هنا في قطر".

وشارك في الافتتاح ممثلون عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، وممثلون عن اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية.

وقال حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث: "قطر تصنع التاريخ، والمشجعون جزء من هذا التاريخ، ونتمنى لهم قضاء أجمل الأوقات فيها".

وعقب الكلمات، أحيت الفنانة اللبنانية ميريام فارس والنجم الكولومبي مالوما حفلين موسيقيين في افتتاح برنامج العروض الترفيهية المباشرة، التي شملت عرضًا ثنائيًا حصريًا عالميًا يؤدّيان فيه أغنية "Tukoh Taka" الرسمية لمهرجان المشجعين (الذي شارك في تسجيله كل من نيكي ميناج ومالوما وميريام فارس).

ومن المقرر أن تتوالى العروض الفنية على امتداد فترة المونديال، حيث ستقدم عروض عالمية بمبادرة "FIFA Sound".

ويعد مهرجان المشجعين المكان المثالي لمشاهدة مباريات كأس العالم "FIFA قطر 2022" في أجواء حماسية.

وتتوفر في المهرجان أنشطة مميزة للمؤسسات الراعية ومعارض مكرسة لكرة القدم، يتخللها متجر رسمي خاص بمنتجات كأس العالم "FIFA" المرخّصة.

وتشمل الفعاليات الرئيسة في منطقة الكورنيش شاشات كبيرة لعرض المباريات وأنشطة ثقافية والعديد من عروض الشارع الممتعة من حول العالم.

وتُعد هذه العروض الترفيهية أحد أهم الأحداث التي ستشهدها قطر خلال المونديال، لما ستتميز به من أجواء كرنفالية مميزة.

وتشمل أبرز مناطق الجذب السياحي خلال البطولة نادي "974 الشاطئي" الذي يقع بالقرب من "استاد 974" وسيقدم باقة متنوعة من الأنشطة، ويستهدف نحو 10 آلاف زائر يوميًا.

في حين سيستضيف "درب لوسيل" القريب من "استاد لوسيل" الذي سيحتضن نهائي البطولة، عروضًا متميزة لفنون الشارع، لجمهور يُقدّر بـ 50 ألف شخص يوميًا.

وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم لكرة القدم بين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، و18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وتنطلق البطولة بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور على ملعب "البيت"، في أول مونديال يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.

المصدر / الأناضول