سحب جائزة الدراما الأوروبية من البريطانية كاريل تشرشل لدعمها فلسطين

سحبت مؤسسة "ساوتشيل شتوتغارت" جائزة الدراما الأوروبية لعام 2022 من الكاتبة المسرحية البريطانية كاريل تشرشل، التصرف الذي قوبل بإدانة واسعة.

وكانت تشرشل، قد حصلت في نيسان/أبريل الماضي، على جائزة الدراما الأوروبية لعام 2022 تقديرًا لعملها في حياتها، وهي جائزة مقدمة من مؤسسة "ساوتشبيل شتوتغارت" برعاية وزارة العلوم والبحوث والفنون في بادن فورتمبيرغ الألمانية، وتبلغ قيمتها 75 ألف يورو.

جاء سحب الجائزة بعد أن تراجعت لجنة التحكيم التي عينتها شركة المسرح في وقت سابق من الشهر الجاري، عن قرارها حيث ألغت جائزة هذا العام، قائلة بأنها "أُبلغت بمعلومات لم تكن معروفة من قبل"، وهي توقيع الكاتبة تشرشل على عرائض لحركة مقاطعة الاحتلال الاسرائيلي ودعمها لها.

وتعد تشرشل أحد أكثر فناني الدراما المعاصرين تأثيرًا وأهمية في المملكة المتحدة، حيث كتبت أكثر من 30 مسرحية، تناول العديد منها ملف "إساءة استخدام السلطة".

وأيدت وزيرة الفنون الألمانية، بيترا أولشوفسكي، خطوة سحب الجائزة من الكاتبة تشرشل، متهمةً إياها بـ"معاداة السامية".

وأدان 170 فنانًا وممثلًا بريطانيًّا قرار سحب الجائزة، حيث وقعوا على خطاب مفتوح يوم الخميس الماضي، أعربوا فيه عن فزعهم من القرار.

وقالت لجنة التحكيم في بيان إن اختيار تشرشل للجائزة جاء "تقديرا لعملها في حياتها". ومع ذلك، فقد علمنا في هذه الأثناء بتوقيعات دعم لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات (بي دي اس).

وأضافت اللجنة: "يمكن اعتبار مسرحية سبعة أطفال يهود، معادية للسامية. لذلك، للأسف الشديد، قررت لجنة التحكيم عدم منح الجائزة هذا العام".

ورداً على إلغاء الجائزة، قالت تشرشل: "أنا أقف إلى جانب دعمي لحركة المقاطعة والفلسطينيين".

المصدر / وكالات