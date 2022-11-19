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"حماس": نحيي أبناء شعبنا بالخليل لتصديهم لعربدة المستوطنين

19 نوفمبر 2022 . الساعة 21:48 بتوقيت القدس
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حيّت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أهلنا وثوار شعبنا الذين انتفضوا طوال اليوم، لصدّ اعتداءات المستوطنين الهمجية ومسيراتهم الاستفزازية التي جابت عدداً من شوارع مدينة الخليل وأحيائها بحماية قوات الاحتلال.

وأكدت الحركة في تصريح صحفي اليوم السبت، وقوفها إلى جانب أهلنا وأصحاب البيوت المعتدى عليها، والجرحى والمعتقلين الذين تقدّموا الصفوف للدفاع عن حرمة المدينة والتصدي لعربدة المستوطنين وهمجيتهم.

وقالت: "إنّ استبسال أهلنا في تل الرميدة وشارع الشهداء وبئر السبع وباب الزاوية، واستنفارهم للدفاع عن المدينة يبعث برسالة للعدو ومستوطنيه بأننا متجذّرون في الأرض، ومستعدون لحمايتها والذود عنها مهما بلغت التضحيات".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #فلسطين #الخليل #الاحتلال الإسرائيلي

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