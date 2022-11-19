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المنتخب الأولمبي يفوز على نظيره الكويتي.. كم هدفاً أحرز؟

19 نوفمبر 2022 . الساعة 21:35 بتوقيت القدس
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غزة/ وائل الحلبي:

حقق المنتخب الأولمبي فوزا ثمينا على نظيره الكويتي في المباراة الودية التي جمعتهما على ستاد نادي الشباب، في اطار تحضيرات المنتخبين لتصفيات كأس آسيا تحت 23 عاما.

ووفق متابعة فلسطين أون لاين، فقد قدّم فدائي الأولمبي مباراة مميزة على الرغم من عدم تجمع اللاعبين منذ فترة طويلة، لينجح في اجتياز الاختبار الودي الأول أمام الكويت الذي سيتجدد اللقاء معه يوم الثلاثاء القادم.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي وسط ندرة المحاولات الهجومية من الطرفين، مع ظهور لافت للاعبي المنتخب الأولمبي خاصة في الجانبين الهجومي والدفاعي.

ومع بداية الشوط الثاني تمكن الأولمبي من التقدم بهدف أول في الدقيقة (60) عبر وجدي نبهان، وعزز زميله أحمد دغيم النتيجة بالهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة (69).

حاول الأولمبي الحفاظ على تقدمه بعدما زادت محاولات لاعبي الكويت على المرمى الفلسطيني، لينجح اللاعب عبد الهادي العنزي من تسجيل الهدف الكويتي الوحيد في المباراة.

 

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المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#فلسطين #الكويت

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