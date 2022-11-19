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في تطور عاجل.. كريم بنزيما قد يكون خارج مونديال قطر 2022

19 نوفمبر 2022 . الساعة 21:00 بتوقيت القدس
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مع قرب انطلاق المونديال في قطر، يبدو أن المشاركة في كأس العالم بالنسبة لكريم بنزيما هي أمر غير مضمون.

وتعرض النجم الفرنسي كريم بنزيما لإصابة جعلته يغادر التدريبات الجماعية الخاصة بمنتخب الديوك التي أقيمت مساء السبت تحضيرًا لبداية مشاركة الفريق في كأس العالم بقطر 2022.

جاء هذا بحسب ما ذكرت إذاعة "راديو مونتي كارلو" والتي أكدت أن بنزيما كان قد عاد لتوه إلى التدريبات الجماعية للمنتخب الفرنسي.

وكان نجم ريال مدريد قد غاب عن التدريبات الجماعية منذ يوم الإثنين الماضي، وكان حضوره مساء السبت هو الأول من نوعه في الدوحة.

بنزيما كان قد عانى من عدة إصابات مع ريال مدريد هذا الموسم بالفعل، غاب بسببها عن مجموعة من المباريات في الدوري ودوري أبطال أوروبا.

وفي الوقت نفسه أكدت صحيفة "ليكيب" أن بنزيما لن يتواجد في مباراة فرنسا الافتتاحية ضد أستراليا.

جدير بالذكر أن منتخب فرنسا سيفتتح مواجهاته في كأس العالم أمام نظيره الأسترالي يوم الثلاثاء قبل أن يواجه الدنمارك وتونس أيضًا في نفس المجموعة.

المصدر / فلسطين أون لاين/وكالات
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