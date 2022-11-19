3 لاعبين يرحلون عن غزة الرياضي.. من هم؟

غزة/ وائل الحلبي:

أُبلغ نادي غزة الرياضي ثلاثة لاعبين برحيلهم عن الفريق مع انتهاء مرحلة الذهاب من دوري الدرجة الممتازة، فيما يعتزم العميد التعاقد مع عدد من اللاعبين لتصويب أوضاعه في المسابقة.

ووفق متابعة "فلسطين أون لاين"، فقد قرر غزة الرياضي انهاء ارتباطه باللاعبين إبراهيم أبو زيد الذي انتقل إلى صفوف الزيتون، إلى جانب محمود العزازي المعار من شباب رفح، والحارس المخضرم أحمد ضهير الذي انضم للفريق قبل بداية الموسم الحالي.

ويختتم غزة الرياضي مشواره في مرحلة الذهاب من الدوري الممتاز، بلقاء الهلال على ملعب فلسطين، ويسعى إلى تحقيق فوزه الثاني من أجل تخفيف الضغوط الملقاة على عاتقه مع انطلاق مرحلة الإياب.

ويحتل العميد المركز الحادي عشر وقبل الأخير في الترتيب برصيد 6 نقاط، بتحقيقه لفوز وحيد وثلاثة تعادلات وتلقى الخسارة في 6 مباريات.

واشترط محمود المزين المدير الفني للفريق تعزيز صفوف الفريق بعدد من اللاعبين لاكمال مهمته مع العميد الذي عانى من رحيل مجموعة من أبرز لاعبيه قبل بداية الموسم.

المصدر / فلسطين أون لاين