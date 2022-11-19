أهم الأجهزة التقنية في مونديال قطر 2022.. عالم من الإبداع!

في مونديال مميز، سيكون مونديال قطر 2022 لافتا من الناحية التكنولوجية بعد ما بذلته دولة قطر من جهود في سبيل تسهيل مهمة اللاعبين والمشجعين والمدربين والتقنيين، ومنحهم جميعاً تجربة استثنائية.

وتنطلق بطولة كأس العالم في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي في قطر، في أوّل مونديال يقام في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي.

المديرة التنفيذية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، مريم حمد المفتاح، سبق أن صرّحت بأنّه "في ضوء تحضيراتنا المتواصلة للبطولة، نؤكد أن المشجعين هنا في قطر وفي جميع أنحاء العالم سيحظون بنسخة مبهرة لا مثيل لها من كأس العالم".

كذلك سبق أن صرّح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، بأن "فيفا سيلتزم بتسخير التكنولوجيا في صالح تحسين لعبة كرة القدم على جميع المستويات".

في ما يلي أبرز التكنولوجيات المستخدمة في مونديال قطر 2022:

رصد التسلل نصف الآلي

سيستخدم "فيفا" خلال مونديال قطر تكنولوجيا شبه آلية سوف تساعد الحكام على تحديد وضعيات التسلل، بحيث ستوفر لطاقم التحكيم تنبيهاً آلياً بوجود حالة تسلل بدقة شديدة، وستحسن عملية التواصل مع المشجعين داخل الاستادات ومن خلف شاشات التلفزيون.

التكنولوجيا، التي اختبرت في كأس العرب 2021 وكأس العالم للأندية 2021، تستخدم 12 كاميرا تُثبّت أسفل سقف الاستاد بهدف تتبع حركة الكرة، وما يصل إلى 29 نقطة بيانات تعمل بسرعة 50 مرة في الثانية مخصّصة لكل لاعب في أرضية الميدان.

كرة "الرحلة"

سيكون للكرة الرسمية لمونديال قطر "الرحلة" دور رئيسي في تطبيق تقنية رصد التسلل، إذ ستُحدد الشريحة المثبتة فيها بدقة مكان تسديد الكرة، قبل الإقرار بوقوع التسلل أو عدمه.

"الرحلة"من إنتاج شركة أديداس الألمانية، وتتّسم بكونها الأعلى دقّة والأكثر سرعة في تاريخ البطولة.

وتحتوي الكرة على أحدث رقاقات ذكية، يمكنها قياس سرعة الركلة وتحليل بيانات خاصة لكل لاعب على حدة.

تقنية التبريد الرائدة

سيجد اللاعبون والمشجعون في قطر أنفسهم في جو مريح، لأن 7 من أصل 8 ملاعب خلال كأس العالم قطر 2022 مجهّزة بتقنية تبريد متقدّمة تحافظ على درجة حرارة مثالية داخل الملعب.

وسيخرج الهواء من زوايا الملعب ومن تحت المقاعد، مع مستشعرات تساعد على ثبات درجة الحرارة، وتضبط تدفقات الهواء بالنسبة للمقاعد في الظل وأخرى تحت الشمس.

ويُمتصّ الهواء المتصاعد داخل نظام تبريد الاستاد، ويُنظّف بالمياه المحفوظة على درجة حرارة 7 مئوية، ثمّ يضخّ مرة أخرى.

وتعمل التقنية بالطاقة الشمسية صديقة البيئة، وتصفي الهواء الخارجي لتدفعه إلى الميدان والمدرجات.

تطبيق هيّا

تعدّ منصة هيّا الرقمية إحدى أهم المنصات العربية حالياً، بالنظر إلى أنها تشكل الباب الرسمي للحصول على بطاقة هيّا الإلزامية للكأس.

وتوفر المنصة وقت وجهد الجماهير الراغبة بزيارة دولة قطر أثناء الحدث المرتقب، ومتابعة مباريات كأس العالم من المدرجات.

وتساعد "هيّا" كذلك على البحث عن أفضل مكان للإقامة في الدوحة، وحجزه من خلال موقع وكالة الإقامة الرسمية، واكتشاف أهم مكونات دولة قطر.

مساعدة المكفوفين

أطلقت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية جهاز Bonocle، الذي سيساعد المكفوفين وضعاف البصر على الاستمتاع ومعرفة كل ما يحدث خلال فعالية المونديال.

وتحوّل التقنية المحتوى الرقمي إلى طريقة برايل، ما سيمكّن المكفوفين من متابعة المونديال والتنقل والتفاعل بسهولة أكبر.

تكنولوجيا في كل مكان

نشرت مؤسسات التطور التكنولوجي والسلطات القطرية أجهزة استشعار في الطرق للتعرف إلى حركة السير عليها، وسيستفيد أصحاب سيارات الأجرة والعاملون بالمواقف من تعليقات على حركة المرور لكي تساعدهم في أداء عملهم.

هذا وتضمن تطبيقات أخرى طلبات توصيل الطعام حتى في المدرجات، علاوة على محطات شحن الهواتف وشبكة الإنترنت عبر تقنية واي فاي سمارت.

المصدر / فلسطين أون لاين/وكالات