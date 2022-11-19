فلسطين أون لاين

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بث مباشر لأجواء افتتاح مونديال قطر 2022

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بالفيديو بث مباشر لأجواء افتتاح مونديال قطر 2022

19 نوفمبر 2022 . الساعة 20:14 بتوقيت القدس
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كأس العالم في قطر 2022

 

ننقل لكم البث المباشر لأجواء الاحتفال في افتتاح مونديال قطر 2022 جماهيرياً 

 

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
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