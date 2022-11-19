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بث مباشر لأجواء افتتاح مونديال قطر 2022
19 نوفمبر 2022 . الساعة 20:14 بتوقيت القدس
كأس العالم في قطر 2022
ننقل لكم البث المباشر لأجواء الاحتفال في افتتاح مونديال قطر 2022 جماهيرياً
المصدر / فلسطين أون لاين
#قطر
#كأس العالم
#قطر 2022
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