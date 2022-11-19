تعليق برناردو سيلفا نجم منتخب البرتغال على أزمة رونالدو

طمأن نجم مانشستر سيتي الإنكليزي برناردو سيلفا أن الأجواء "ممتازة" في المنتخب البرتغالي عشية انطلاق مونديال قطر، وذلك رغم الجدل الذي تسبب به انتقاد القائد كريستيانو رونالدو لفريقه مانشستر يونايتد ومدربه الهولندي إريك تن هاغ.

وانهالت الأسئلة على برناردو سيلفا بشأن رونالدو الذي يبدو في طريقه للانفصال عن "الشياطين الحمر"، لكن لاعب وسط مانشستر سيتي رفض الانغماس في الرد على هذه الأسئلة، مؤكداً أن زميله أفضل لاعب في العالم خمس مرات مركز ومتحفز.

وقال سيلفا "الأخبار القادمة من إنكلترا لا شأن لها بالمنتخب الوطني. كما لا تعنيني أنا شخصياً، وبالتالي لن أقوم بالتعليق عليها. لست لاعباً في مانشستر يونايتد، وحتى إن كنت كذلك، لن أجيب. إنهم فريق خصم (لفريقه سيتي)، والأمر لا يعنيني".

ومع إصرار الصحافيين على موضوع رونالدو والتساؤل عما إذا كانت هذه القضية تؤثر على الأجواء في المنتخب البرتغالي، لاسيما في ظل مقطع الفيديو الذي تم تداوله مؤخراً عن مصافحة باردة بين "الدون" وزميله في "الشياطين الحمر" برونو فرنانديش، أجاب سيلفا "لا أرى أي أجواء غريبة في فريقنا بين كريستيانو وأي لاعب آخر".

وشدد "إنها مسألة تتعلق به (رونالدو) ويتعين عليه حلها بشكل فردي مع الشخص المناسب"، مضيفاً "أرى رونالدو متحمساً ومركزاً، مثل أي شخص آخر، وهو لاعب آخر هنا لمساعدة بلدنا والمنتخب الوطني".

وأردف "هناك الكثير من الحديث عن هذا الموضوع، لكن هناك كأس عالم بانتظارنا لخوضها. لا أفهم الإصرار لأنه لا يوجد شيء (أجواء سلبية) هناك".

المصدر / وكالات