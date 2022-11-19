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30 ألف مستوطن اقتحموا الخليل

مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في الخليل وجنين

19 نوفمبر 2022 . الساعة 19:56 بتوقيت القدس
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اندلعت مواجهات مساء اليوم السبت، بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين وأهالي منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، كما اندلعت مواجهات أخرى في جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

واندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال التي اقتحمت وسط الخليل، بزعم تأمين الحماية لمئات المستوطنين المدججين بالسلاح.

واقتحم قرابة 30 ألف مستوطن شارعي باب الزاوية وبئر السبع وسط الخليل، واعتدوا على المواطنين ومحلاتهم التجارية، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال احتفالاتهم بـ"الأعياد اليهودية".

وتجمّع آلاف المستوطنين في عدة مناطق انطلاقا من ساحة المسجد الإبراهيمي، وشارع الشهداء، ومدرسة أسامة بن المنقذ في البلدة القديمة، وصولا إلى ما يسمى قبر "حفرون" في شارع بئر السبع لإقامة طقوس تلمودية.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز، صوب المواطنين ومنازلهم والمحلات التجارية في باب الزاوية ما تسبب بإصابة العشرات منهم بالاختناق.

واقتحم عدد من المستوطنين بيت الصمود في تل ارميدة بالخليل، وتصدى الشبان المرابطون لهم ويطردوهم من المكان، كما هاجم المستوطنون منزل عماد أبو شمسية في شارع الشهداء.

وأصيب عدد من المواطنين بكدمات وجروح من جرّاء اعتداء المستوطنين المدججين بالسلاح عليهم في تل الرميدة وعدة أحياء بالبلدة القديمة وسط الخليل، وأصيبت الفتاة عائشة هشام العزة (١٧ عاماً) بحجر في الوجه بعد مهاجمة المستوطنين لمنزلها في تل الرميدة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان الفلسطينيين الذين تصدوا لاعتداءات المستوطنين على محالهم التجاري ومنازلهم في البلدة القديمة في المدينة.

وفي جنين، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية زبوبا غرب المدينة، واقتحم الاحتلال قرية رمانة غرب جنين، وأصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق.

واندلعت المواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال لقرية زبوبا، حيث أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق، عولجوا ميدانيا.

وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا قرية رمانة، وكثفت من انتشارها العسكري في محيط قرى وبلدات غرب جنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المستوطنون #الخليل #جنين #الاحتلال الإسرائيلي

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