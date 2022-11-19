قائد المنتخب القطري يتحدث عن مباراة افتتاح المونديال

أكد حسن الهيدوس لاعب المنتخب القطري لكرة القدم فخره بأن يكون قائد المنتخب الذي سيسجل ظهوره الأول في كأس العالم FIFA قطر 2022 عندما يلتقي نظيره الإكوادوري في افتتاح المونديال غدا الأحد على استاد البيت.

وقال الهيدوس في المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة والذي عقد اليوم في مركز قطر الوطني للمؤتمرات:" انتظرنا هذه اللحظة منذ سنوات طويلة، ونمني النفس في أن نسجل ظهورا مشرفا يسعد جماهيرنا التي ستقف خلفنا".

وردا على سؤال لوكالة الأنباء القطرية (قنا) قال "أنا فخور بأن أكون قائد المنتخب في المونديال وفخور بالمشاركة في كأس العالم، وكل اللاعبين متحمسون لتقديم مستوى مشرف".

وأضاف "ربما أكون محظوظا في كوني قائد هذا المنتخب، لكن كان هناك جهد كبير بذلته رفقة زملائي اللاعبين على مدى سنوات طويلة من أجل أن نكون متواجدين في المونديال، لقد كان حلم الطفولة بالنسبة لي"، موضحا:" المنتخب القطري حاول في مرات سابقة ولم ينجح في التأهل عبر التصفيات، ولكننا الآن متواجدون في البطولة، والكل يشعر بحماس كبير قبيل انطلاق المنافسة، واعتقد أن المنتخب الحالي لو خاض التصفيات لحجز مقعده في النهائيات".

وعن الإعداد للمونديال، قال الهيدوس:" خضنا فترة تحضير طويلة استمرت لسنوات وبتنا جاهزين، لكننا ندرك أننا مقبلون على تحد كبير وصعب، ونتمنى أن نكون قادرين على تقديم المستوى المأمول والمنتظر في المنافسة بشكل عام، رغم أن تركيزنا منصب على مواجهة الإكوادور التي لن تكون سهلة قياسا بالإمكانيات التي يملكها المنافس، يجب أن نكون مركزين وفي قمة حضورنا الذهني والبدني كي نحقق النتيجة التي نصبو إليها من المباراة".

وحول حظوظ المنتخبات العربية وقدرتها على استثمار الحدث الذي يقام على أرض عربية للمرة الأولى في التاريخ، أكد الهيدوس أن الممثلين العرب الأربعة في المونديال سيحظون بميزة كبيرة متمثلة بالدعم الجماهيري الذي سيلقونه، مشددا على ضرورة استثمار تلك الميزة من أجل ظهور المنتخبات الأربعة بالشكل اللائق، لافتا إلى أن الحظوظ العربية تبقى قائمة في ظل المستوى الجيد للمنتخبات المشاركة.

المصدر / فلسطين أون لاين/وكالات