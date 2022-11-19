إنريكي يتمنى تتويح لاعب غير إسباني بكأس العالم 2022

كشف المدرب الإسباني، لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا الأول، أنّه يأمل بفوز لاعبه السابق في برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بلقب كأس العالم قطر 2022، في حالة عدم تتويج "الماتادور" بلقب المونديال.

وتنطلق مباريات كأس العالم، غدًا الأحد الموافق 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، على أن تُختتم مُنافسات البطولة يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول القادم.

وأكد إنريكي، خلال حديثه عبر منصة "توتيش" للبث المباشر، أنّ هدف المنتخب الإسباني هو الفوز بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، ولكنه أشار إلى رغبته في رؤية ميسي يرفع اللقب في قطر قبل نهاية مسيرته.

ونقلت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن إنريكي قوله: "إذا لم نفز بكأس العالم، أود أن تفعل الأرجنتين ذلك. لاعب في مكانة ميسي يستحق الفوز بكأس العالم، وسيكون من الظلم للغاية أن يعتزل دوليًا دون أن يفعل ذلك".

المصدر / وكالات