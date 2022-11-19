أمير قطر يزور مركز قيادة بطولة كأس العالم الرئيسي

زار الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، مركز قيادة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 الرئيسي بمركز الدوحة للمعارض في منطقة القصار، اليوم.

واطلع على مركز عمليات الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، ومركز قيادة العمليات الرئيسي للدولة المستضيفة، وعلى الاستعدادات والإجراءات المتخذة للحدث الرياضي العالمي لضمان تحقيق أعلى المعايير العالمية في التنسيق والمتابعة، والتقى سموه عددا من كبار المسؤولين من اللجنة العليا للمشاريع والإرث والاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

ورافق الأمير خلال الزيارة، الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، والشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين بمختلف الجهات المعنية.

المصدر / فلسطين أون لاين