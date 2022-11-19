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المغرب يتجه للتصديق على اتفاقية تطبيعية جديدة مع الاحتلال

19 نوفمبر 2022 . الساعة 16:32 بتوقيت القدس
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أعلن المغرب عزمه التصديق على مشروع قانون يسمح للحكومة باعتماد اتفاقية مع الاحتلال الصهيوني تتعلق بالخدمات الدولية، إذ جاء ذلك في بيان لمجلس النواب وأنه سيتم عقد جلسة بخصوص ذلك في 21 نوفمبر.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب الإثنين 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، جلسة عامة للمصادقة على مشاريع النصوص التشريعية الجاهزة.

وقال المجلس :"إن بين المشاريع التي يعتزم التصديق عليها، مشروع قانون للموافقة على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية بين المغرب والاحتلال، الموقع بالرباط في 11 أغسطس/ آب 2021”.

وفي حال تصديق غرفتي البرلمان (النواب والمستشارين) على الاتفاقية، تنشر في الجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ، كأول اتفاقية بين المغرب والاحتلال الصهيوني تحال إلى البرلمان.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#المغرب #التطبيع خيانة #الاحتلال الإسرائيلي

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