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حماس ترحّب بقرار الأمم المتحدة الداعم لحق شعبنا في تقرير المصير

19 نوفمبر 2022 . الساعة 16:29 بتوقيت القدس
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رحّبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعم لحقّ شعبنا الفلسطيني في تقرير المصير، الذي تم التصويت عليه بالأغلبية أمس الجمعة.

وعدّ الناطق باسم الحركة جهاد طه في تصريح صحفي السبت، ذلك خطوة مهمّة في الاتجاه الصحيح انتصاراً لعدالة قضيتنا الوطنية، وتأكيداً على فشل كل المحاولات الرّامية إلى تغييب وشطب القضية الفلسطينية.

وثمّن دور ومواقف كل الدول التي صوّتت لصالح القرار، داعيا الأمم المتحدة بمؤسساتها المختلفة إلى ترجمة هذا القرار عملياً على أرض الواقع، بوقف جرائم الاحتلال في التهجير والتهويد والاستيطان، وتمكين شعبنا من الدفاع عن نفسه وتعزيز نضاله لتحرير أرضه وتقرير مصيره.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #فلسطين #الأمم المتحدة

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