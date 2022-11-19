وزير الرياضة والشباب القطري يتحدث عن "المونديال" قبل انطلاقه

أكّد صلاح بن غانم العلي وزير الرياضة والشباب، أن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ستكون منافسة لا مثيل لها في تاريخ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مشيراً إلى أن استعداد دولة قطر لتنظيم هذه البطولة العالمية اتسم بخصائص فريدة.

وقال ، في تصريح صحفي له: إن تجهيز مرافق وفعاليات مونديال قطر تم بشكل يضمن الحفاظ على البيئة، كما وضعت أمام الجماهير وفرة في الخيارات التي تمنح كل مشجع إمكانية التخطيط لمسار اختياراته وفقاً لرغباته واهتماماته.

وأضاف أن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، هي الحدث العالمي الذي سيقام للمرة الأولى على أرض عربية، وستكون بطولة فريدة من نوعها من حيث التوزيع القريب لملاعب المنافسات ما يسهل على الجماهير مشاهدة أكثر من مباراة في يوم واحد، للمرة الأولى في تاريخ بطولات كأس العالم.

وأوضح أن وزارة الرياضة والشباب واكبت الإعداد لهذه البطولة العالمية بعدد من الفعاليات والأنشطة التي تمنح المشجعين خيارات ترفيه وتثقيف على هامش البطولة، ومن بين تلك الفعاليات حملة "كلنا مسؤول" التي أقيمت في منتصف أكتوبر الماضي وعلى مدار ثلاثة أسابيع، وشملت تزيين جميع مناطق الدولة استعداداً لاستقبال البطولة العالمية، حيث من شأن هذه الحملة أن توجه طاقات الشباب إلى المشاركة في مشاريع مجتمعية وطنية تقدم آفاقاً جديدة للعمل المجتمعي، بالإضافة إلى تنمية حس المسؤولية لدى الشباب، ومد جسور التواصل مع مؤسسات الدولة للاهتمام بالمناطق المحيطة بها، والعمل على تزيينها.

وأشار إلى أن وزارة الرياضة والشباب ستطلق خلال الشهر الجاري فعالية "حياتنا" وهي نشاط رياضي شبابي يشمل خمس فعاليات في مجالات: القنص، والحداق، والغوص بحثاً عن اللؤلؤ، والعنة سيلين، وسباق الهجن، حيث ستبدأ هذه الفعالية في مناطق خارج مدينة الدوحة خلال الفترة من 21 نوفمبر الجاري وحتى 18 ديسمبر المقبل.

وشدد وزير الرياضة والشباب على أنه ضمن جهود الوزارة لإبراز هوية قطر المميزة، فإنه ستنطلق على هامش البطولة العالمية فعالية مزاين كأس العالم FIFA قطر 2022 تحت شعار "سفن الحصاري" لتعريف الشعوب والجماهير الوافدة لحضور بطولة كأس العالم، برياضتنا وحضارتنا وعاداتنا وتقاليدنا.

واعتبر أن اختيار سوق الوكرة القديم لإقامة فعالية مزاين كأس العالم FIFA قطر 2022، يشير إلى تخليد حقبة تاريخية كان فيها شاطئ الوكرة ميناء تجارياً ترسو فيه السفن جالبة لأنواع المتاع الذي ينقل عبر البلاد من خلال سفن الصحراء.

وأكد في ختام تصريحه، دعم جميع الشباب للاستفادة من الفعاليات والأنشطة المقامة على هامش بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وتقديم الصورة اللائقة لبلادهم أمام العالم، معرباً عن أمله في أن يحظى جميع الضيوف القادمين إلى دولة قطر بتجربة ممتعة في أجواء احتفالية تعكس الصورة الناصعة للثقافة العربية.

المصدر / فلسطين أون لاين/قنا