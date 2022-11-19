ناصر الدين: طرد الاحتلال عائلة فلسطينية من منزلها بالخليل جريمة واعتداء

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، هارون ناصر الدين، إن طرد الاحتلال عائلة فلسطينية من منزلها بالخليل جريمة واعتداء جائر سيُردّ عليه بمزيد من الصمود والمقاومة.

وأكد ناصر الدين في تصريح له، اليوم السبت، أن إقدام سلطات الاحتلال على طرد عائلة الفلسطيني بدر البطش من منزلها في مدينة الخليل اعتداءٌ جائر، وسلوك عصابات يعكس طبيعة العقلية الصهيونية الإحلالية المجرمة.

وأضاف: "على العدو أن يدرك أنَّ محاولاته للنيل من عزيمة أهلنا وصمودهم في الخليل ستبوء بالفشل، وسيواجهها شعبنا بمزيد من الوحدة والصمود والمقاومة".

وأردف: "فعملية الشهيد محمد كامل الجعبري ما زالت حيّة في الذاكرة، هي وكل العمليات البطولية التي يخوضها شبابنا في عموم الضفة الغربية ضد الاحتلال ومستوطنيه، الذين لن يكون لهم مقام على أرضنا، وسيرحلون عن هذه المدينة يجرّون أذيال الخيبة والهزيمة".

المصدر / فلسطين أون لاين