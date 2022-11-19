غزة/ رامي رمانة:

تشهد مزارع تربية الدواجن في قطاع غزة توسعًا في الأنظمة الحديثة مقارنة بالسنوات الماضية، إذ يُتحكم بواسطتها في درجات الحرارة والرطوبة، وتُعطي إنتاجًا أعلى ونفوقًا أقل مقارنة بالمزارع التقليدية.

وحسب معطيات وزارة الزراعة، فإن مزارع التربية الحديثة بلغت (98) مزرعة تعطي إنتاج أكثر من (25%) من إنتاج مزارع الدواجن في قطاع غزة.

فمنذ عامين تقريبًا، حول مربي الدواجن، شريف السوافيري، تربية الدواجن في مزارعه المنتشرة بمدينة غزة من النظام التقليدي إلى الحديث، رغبة بمنع تقليل معدل النفوق، وتقصير مدة النمو.

ويمتلك السوافيري اليوم (10) مزارع حديثة، تمتد على مساحة (10) دونمات، بواقع دونم لكل مزرعة.

يقول السوافيري لصحيفة "فلسطين": إن المزرعة الحديثة ذات الدونم الواحد تحتوي على (20) ألف صوص، وهو عدد كبير مقارنة بالمزرعة التقليدية، كما أن معدل النفوق بها (5%) وهو أقل من المزرعة التقليدية الذي يتخطى نفوقها (10%)، مشيرًا إلى أن إنتاج المزرعة الحديثة يستغرق (35) يومًا، على حين يمتد في التقليدية إلى (41) يومًا.

ويشير السوافيري إلى أن تكلفة تأسيس المزرعة الحديثة ذات الدونم نحو (800) ألف شيقل، وهي مكلفة إذا ما قورنت بالمزرعة الحديثة، لكنها تكون مزودة بعوازل في الأسقف والجدران للتحكم في درجات الحرارة والرطوبة.

من جهته، يوضح رئيس قسم الدواجن في وزارة الزراعة حسين الخطيب، أن هناك توجهًا ملحوظًا لدى مربي الدواجن في الانتقال نحو التربية الحديثة، إذ وصل عددها اليوم إلى (98) مزرعة وهي تعطي (25%) من إجمالي إنتاج الدواجن في القطاع، على حين أن عدد مزارع التربية التقليدية يبلغ (1640).

يقول الخطيب لصحيفة "فلسطين": "يوجد وعي لدى مربي الدواجن في قطاع غزة نحو التحول إلى المزارع الحديثة، وذلك بعد تعرض مزارعهم التقليدية للإصابات بالأمراض والنفوق خاصة في أوقات اشتداد وانخفاض درجات الحرارة".

ويبين أن المزرعة الحديثة عبارة عن نظام بيئي كامل مغلق منفصل عن الجو الخارجي، والحرارة والرطوبة يتم التحكم فيهما أوتوماتيكيًّا، ومزود بأجهزة لسحب الغازات والرطوبة الزائدة على حاجة المزرعة.

ويضيف الخطيب أن المزرعة الحديثة إما أن تكون أرضية أو معلقة تحتوي على ثلاثة أو أربعة أقفاص، على حين أن نسبة الزيادة في وزن الدجاجة أعلى بــ(25%) من الدجاجة في المزرعة التقليدية".

يشير إلى أن تقديم المياه داخل المزرعة أوتوماتيكي، أما التعليف في المزرعة الحديثة فيأخذ نمطين، أوتوماتيكيًّا يُتحكم فيه عبر جهاز الحاسوب، ونمط التعليف اليدوي.

بدوره يشجع مدير الجمعية الزراعية للفقاسات والدواجن والأعلاف ماجد جرادة، على التوجه إلى المزارع الحديثة، لأنها أكثر إنتاجية وأقل خطورة.

يقول جرادة لصحيفة فلسطين: "إنه ثبت أن 85-90% هي نسبة نجاح التربية في المزارع الحديثة، وإمكانية التحكم في المزرعة من خلال ضبط التهوية والرطوبة والحرارة".

ويضيف: "كما أن الإنزيمات الهوائية التي تسبب أمراضًا تنفسية للجهاز التنفسي للدجاجة يقل، لأنه يتم إخراج النفايات باستمرار من داخل المزرعة".

ويدعو جرادة وزارة الزراعة والمؤسسات الزراعية إلى مساعدة صغار المربين على إنشاء تعاونيات زراعية تمكنهم من الانتقال إلى التربية الحديثة، لأن إنشاءها مكلف.